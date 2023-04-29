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Dünya
AA 29.04.2023 20:48

ABD’nin Sudan’da organize ettiği ilk tahliye konvoyu Port Sudan’a ulaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da ABD vatandaşları, yerel çalışanlar ve müttefik ülkelerin vatandaşlarını taşıyan ve ABD hükümetince organize edilen bir konvoyun Port Sudan'a ulaştığını açıkladı.

ABD’nin Sudan’da organize ettiği ilk tahliye konvoyu Port Sudan’a ulaştı
[Fotograf: DHA]

ABD, Sudan’da ilk tahliyesini gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “29 Nisan'da, ABD hükümetince organize edilen ABD vatandaşları, yerel çalışanlar, müttefik ve ortak ülkelerin vatandaşlarını taşıyan konvoy Port Sudan'a ulaştı. Oradan, durumu uygun olan ABD vatandaşları ve diğerlerinin, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine seyahati için yardımcı oluyoruz. Burada konsolosluk ve acil durum hizmetleri için ek ABD personeli konuşlandırılmıştır.” denildi.

Yüzlerce ABD vatandaşı ve oturma izni bulunan kişinin, ABD hükümetinin sağladığı tahliye seçenekleri ile Sudan'dan ayrıldığı kaydedilen açıklamada, “Kriz sırasında bizimle iletişim kuran her ABD vatandaşına mesaj gönderdik ve kara yoluyla ayrılmak isteyenlere özel talimatlar verildi.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bugünkü tahliye için güvenlik koşullarının yoğun müzakereler sonucunda sağlandığı belirtildi.

Diğer taraftan ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının kara yollarından yapılan tahliye için havadan gözetleme ve istihbarat desteği talebinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, bölgeye ayrıca donanma unsurlarının da sevk edildiği belirtildi.

​​​​​​​ABD Dışişleri Bakanlığı 23 Nisan'da Sudan'da çatışmaların artması üzerine Hartum Büyükelçiliğindeki diplomatik operasyonları askıya aldıklarını ve tüm diplomatik personeli tahliye ettiklerini açıklamıştı.

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