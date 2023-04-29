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Dünya
TRT Haber 29.04.2023 21:00

2023'ün turizm başkenti: Erdebil

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İran'ın Erdebil kentini "2023 yılının turizm başkenti" ilan etti. Açılış törenine teşkilata üye on ülkenin Tahran Büyükelçileri katıldı. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, teşkilatın bölge için önemine işaret etti.

Türkiye'nin de kurucuları arasında olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), her yıl üye 10 ülkeden bir şehri “turizm başkent” ilan ediyor.

Bu yıl bu unvan, İran'ın Erdebil şehrine verildi.

İran'da sevinçle karşılanan karar, iki gün süren toplantıların yanı sıra farklı etkinlik ve gösterilerle kutlandı.

Erdebil şehrinin turizm başkenti ilanı Fedek Kültür Kompleksinde yapıldı.

Tahran Büyükelçisi TRT Haber'e konuştu

Teşkilata üye 10 ülkenin Tahran Büyükelçileri de törene katıldı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, TRT Haber'e verdiği röportajda, teşkilatın önemine dikkat çekti:

"ECO bölge için önemli bir teşkilat, Türkiye kurucu ülkelerden biri. Şimdi tabii genişleyerek 10 üyeye ulaşmış vaziyette. Bölgesel bir teşkilat olmasının yanında uluslararası platformlarda da aslında bu üye ülkeleri öne çıkaracak çalışmalar yapma potansiyeline sahip."

Büyükelçi Kırlangıç, Erdebil şehrinin ekonomik ve turizm potansiyeline de dikkati çekti.

Turizm başkenti ilan edilmesinde kültürel altyapısının da rol oynağına işaret etti.

Toplantılar kapsamında Büyükelçiler ve medya mensuplarından oluşan heyet, Erdebil’in önemli turizm noktalarını birlikte gezdi.

“Şurabil” gölü kıyısında geleneksel İran sporlarından örnekler sergilendi.

Program, havai fişek gösterileri ile sona erdi.

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