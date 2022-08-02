Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya’da 2 bin 724 maymun çiçeği vakası görüldü
[Fotoğraf: Arşiv]
Almanya’da şimdiye kadar 2 bin 724 maymun çiçeği vakası tespit edildi. Ayrıca virüse yakalananların büyük çoğunluğunun ağır hastalanmadığı bilgisi verildi.
Almanya’da Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son olarak Stuttgart ve Erfurt kentlerinde 15 ve 17 yaşındaki 2 çocuğun maymun çiçeği virüsüne yakalandığı bilgisi paylaşıldı.
Eyalet yönetimlerinin şimdiye kadar 2 bin 724 maymun çiçeği virüsü vakasını RKI’ye ilettiği kaydedilen açıklamada, bunların sadece 5'inin kadın olduğu belirtildi.
Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan edilmişti
Açıklamada, virüse yakalananların büyük çoğunluğunun ağır hastalanmadığı kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü, 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
Etiketler: Almanya Maymun Çiçeği Virüs
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