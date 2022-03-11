Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye’de yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Büchner, "Elbette Rusya’nın savaşını sona erdirmesine yol açacak her türlü diplomasiyi destekliyoruz ve bunun için Alman hükümeti tarafından istenen tüm destek sağlanır" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un 14 Mart Pazartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceğini hatırlatan Büchner, Scholz'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği ve ardından ortak basın toplantısı düzenleneceğini söyledi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi vermeyen Büchner, "Gündemde ne olduğu belli" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile çok yakın temas halindeyiz"

Toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının görüşmesinde bulunanların değerlendirmelerini not ettiklerini belirterek "Elbette Ukrayna ve Türkiye ile çok yakın temas halindeyiz. Rusya ile de" dedi.

Sasse, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un 8 Mart’ta Ukraynalı mevkidaşıyla görüştüğünü, Türk mevkidaşıyla da düzenli temas halinde olduğunu söyledi.