Çernobil Nükleer Santrali'nin Rusya'nın kontrolüne geçmesi, nükleer risklere ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

Nükleer atık depolama tesisi olarak hizmet veren tesiste, çarşamba günü elektrik kesildi. Yedek jeneratörlerdeki yakıt da tükenmek üzere.

Uzmanlar, yeniden güç sağlanamazsa, Çernobil'in bir kez daha nükleer bir felaketin merkezi olabileceğinden endişe ediyor.

"Yakıt çubukları açığa çıkacak ve radyoaktif gaz salacak"

Küresel güvenlik bilimi uzmanı Ed Lyman, uzun süren güç kaybının tehlikelerine dikkati çekerek, "Soğutma pompalarına giden elektrik gücü olmadan, kullanılmış yakıt havuzu ısınmaya başlayacak. Su kaynayarak yakıt çubuklarını açığa çıkaracak ve radyoaktif gaz salacak." uyarısında bulundu.

Lyman, eskiden santral girişinde, radyasyon kontrol noktasında insanların vücutlarında nükleer kontaminasyon olup olmadığının kontrol edildiğini, Rus askerlerinin ise ayrım gözetmeksizin bölgeye girip çıktığını söyledi.

Savaş uçakları reaktöre zarar verebilir

Middlebury Enstitüsü'nde nükleer fizik uzmanı Ferenc Dalnoki-Verress de santral üzerinden yüksek hızda geçen savaş uçaklarının reaktörlere verebileceği hasara işaret etti.

Yüksek hızın yol açacağı titreşimin yakıt havuzu üzerinde zararlı sonuçları olabileceğini vurgulayan Dalnoki-Verress, nükleer tesise bir füzenin ya da bir uçağın düşmesinin de büyük tehlike oluşturacağını belirtti.