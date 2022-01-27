Federal Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüpheli Ilnur N, Rusya'nın dış istihbarat servisi SVR'ye havacılık projeleri hakkında bilgi vermekle suçlandı.

Buna göre, şüpheli, 2019 sonlarında bir Rus casusuyla düzenli görüştü ve Bavyera Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışırken edindiği bilgileri aktardı.

Açıklamada, Rus istihbaratının özellikle Ariane uzay fırlatma aracının Avrupa projesiyle ilgilendiği ve İlnur N'ye verdiği bilgiler karşılığında yaklaşık 2 bin 500 euro ödeme yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Ilnur N'nin Haziran 2021'den bu yana tutuklu olduğu açıklandı.