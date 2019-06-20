2 dakika boyunca titredi, düşmemek için büyük çaba gösterdi.

1 saat sonraki basın toplantısında "Üç bardak su içtim, Şimdi çok iyiyim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i karşılama töreninde fenalık geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sağlık durumu gündemdeki yerini koruyor.

Bild Gazetesi, "Titreme nöbeti geçirirken Merkel'in doktoru neredeydi? " sorusunu sordu.

Gazete, titreme anlarında Başbakanlık'ta özel bir doktorunun olmadığına işaret etti.

2017 yılında da yaşamıştı

Merkel'in yurt dışı seyahatlerinde özel bir sağlık ekibinin yer aldığı belirtilen haberde Başbakanın, 2017 yılındaki Meksika ziyaretinde de benzer bir durumun yaşandığı hatırlatıldı.

O ziyarette de Merkel'in aşırı sıcak ve su kaybı nedeniyle böyle bir sağlık sorunuyla karşılaştığı vurgulandı.

Haberde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için, Beyaz Saray'da sürekli görev yapan bir tıbbi ekibin yer aldığına dikkat çekildi.

Süddeutsche Zeitung, Merkel'in sağlık endişesinin ortadan kalktığını ifade etti.

Bir üniversite profesörünün görüşlerine yer verilen haberde, tıbbi açıdan su eksikliği nedeniyle yaşanan titremenin normal olduğu belirtildi.

Alman kamuoyu, “Merkel’in nesi var” sorusuyla uğraşırken, Başbakan o günün ardından önce Bakanlar kuruluna başkanlık etti, ardından haftalık programında yer alan Aşağı Saksonya’daki Goslar kentine gitti.

Burada eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i de ziyaret eden Merkel, öğrencilerle bir tartışma programına katıldı.

Kaynak: TRT Haber