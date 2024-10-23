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Dünya
AA 23.10.2024 13:34

Almanya, Kuzey Kore maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Almanya, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya gönderildiği iddialarının ardından Berlin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Almanya, Kuzey Kore maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Eğer Ukrayna'daki Kuzey Koreli askerlerle ilgili haberler doğruysa ve Kuzey Kore de Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan savaşına askerleriyle destek veriyorsa, bu ciddi ve uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore maslahatgüzarın göreve çağrıldığına işaret edilerek, "Kuzey Kore'nin Rusya'nın saldırganlık savaşını desteklemesi Almanya'nın güvenliği ve Avrupa barış düzeni için de doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için asker konuşlandıracağı iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de geçen hafta Brüksel'de AB devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Gizli servislerden Kuzey Kore'den 10 bin askerin bize karşı savaşmak üzere eğitildiğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile yaptığı görüşmenin ardından, "Kuzey Kore, Ukrayna'da Rusya'nın yanında savaşmak üzere asker gönderirse bu gerilimi tırmandırma anlamına gelir." demişti.

Uluslararası medyada çıkan haberlerde 1500 Kuzey Kore askerinin Rus gemileriyle Vladivostok'a nakledildiği ve Ukrayna savaşında konuşlandırılmak üzere hazırlandıkları iddia edilmişti.

Haberlerde, Kuzey Kore'nin toplamda, özel kuvvetler de dahil olmak üzere Rusya'ya destek için yaklaşık 12 bin asker göndermeye karar verdiği ileri sürülüyor.

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Almanya Kuzey Kore Güney Kore Rusya Ukrayna
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