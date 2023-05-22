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Dünya
AA 22.05.2023 13:40

Almanya Kuzey Akım'daki patlamalara Ukraynalı eski bir askerin karıştığından şüpheleniyor

Alman makamlarının Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajda ordu ile bağlantılı olması muhtemel bir Ukraynalının dahli olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

Almanya Kuzey Akım'daki patlamalara Ukraynalı eski bir askerin karıştığından şüpheleniyor
[Fotograf: Reuters]

Kamu yayın kuruluşları NDR ve WDR'nin haberine göre, soruşturmayı yürüten komisyon, Rusya-Avrupa deniz altı doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırıları gerçekleştirmek üzere geçen yıl ülkeye seyahat ettiğinden şüphelenilen 20'li yaşların ortalarında Ukraynalı bir erkeğin kimliğini tespit etti.

Söz konusu şüphelinin, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentine giden, sahte pasaport kullanarak yat kiralayan ve Baltık Denizi'nin altından geçen Kuzey Akım boru hattına patlayıcı yerleştiren altı kişi arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

Alman polis kaynaklarının basına verdiği bilgiye göre, adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bu kişi "Stefan M." adına sahte bir Romanya pasaportu kullandı.

İlk bulgulara göre bu kişi daha önce Ukrayna ordusunda görev yapmış ve Kiev'in güneydoğusundaki bir kasabada yaşıyor.

Savcılığın, sabotajın Rusya tarafından sahnelenen bir "sahte bayrak" operasyonu olabileceğini ve faillerin suçu Ukrayna'nın üzerine atmak için arkalarında sahte kanıtlar bırakmış olabileceklerini göz ardı etmediği öğrenildi.

Ukrayna, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını defalarca vurgulamış ve Alman hükümeti daha önce Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamalarla ilgili "aceleci sonuçlara" varılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü de soruşturmanın sürdüğünü ve konuyla Federal Başsavcılığın ilgilendiğini ifade ederek yorum yapmaktan kaçındı.

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