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Dünya
AA 22.05.2023 12:32

İslam İşbirliği Teşkilatından uluslararası topluma "İsrail'i durdurun" çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından uluslararası topluma "müdahale" çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatından uluslararası topluma "İsrail'i durdurun" çağrısı
[Fotograf: AA]

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'ta 3 Filistinliyi öldürmesi şiddetle kınandı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçların uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, gerginliğin tırmanmasının sonuçlarından tamamıyla İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in ihlallerinin durdurulması için müdahale etmesi talep edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğünü, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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