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Dünya
AA 22.05.2023 11:39

Kamerun’da son iki haftada 512 yeni kolera vakası tespit edildi

Kamerun’da son iki haftada 501’i başkent Yaounde ve çevresinde olmak üzere toplam 512 yeni kolera vakası kaydedildi.

Kamerun’da son iki haftada 512 yeni kolera vakası tespit edildi
[Fotograf: AA]

Kamerun Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son iki haftada 17 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği, 512 kişide kolera tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, 501 vaka ve 3 ölümün Yaounde’nin de içinde bulunduğu Merkez Bölge'de kaydedildiği bildirildi.

Yaounde’de bulunan Biyem-Assi Acacias semt pazarı, esnafta tespit edilen kolera vakalarının ardından 19 Mayıs'ta kapatılmıştı.

Kamerun Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2021’den bu yana 17 bin 81 kolera vakası tespit edildi, 384 kişi hayatını kaybetti.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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