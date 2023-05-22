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Dünya
AP 22.05.2023 12:42

Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı

Filipinler'in başkenti Manila'daki tarihi postanede çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Filipinler'de tarihi postanede yangın: 7 yaralı
[Fotograf: Reuters]

Polis ve postane yetkililerinin bildirdiğine göre, gece yarısından önce başlayan yangında 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Beş katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, başlamasından 7 saat sonra, bu sabah kontrol altına alınabildi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Yetkililer, yangının çıkış sebebini ve hasarın boyutunu araştırıyor.

Bina, ülkenin ana posta tasnif ve dağıtım merkeziydi; Filipin Posta Şirketi'nin merkez ofisi olarak kullanılıyordu.

1926 yılında inşa edilen bina, İkinci Dünya Savaşı'nda zarar görümüş ve 1946'da yeniden inşa edilmişti.

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