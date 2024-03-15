Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.03.2024 16:44

Almanya: Etkin ve temsilci bir Filistin hükümetinin hızla kurulması elzemdir

Almanya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekerek, sadece iki devletli bir çözümün Orta Doğu'da barışı sağlayacağını, bunun için de etkin ve temsilci bir Filistin hükümetinin hızla kurulmasının elzem olduğunu belirtti.

Almanya: Etkin ve temsilci bir Filistin hükümetinin hızla kurulması elzemdir
[Fotograf: AP]

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, "Sadece iki devletli çözüm Orta Doğu'da barışı sağlayacaktır. Bunun için de etkin ve temsilci bir Filistin hükümetinin hızla kurulması elzemdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Muhammed Mustafa'nın Filistin Yönetimi'nin yeni başbakanı olarak atanmasının iyi bir haber olduğu vurgulanarak, Mustafa'nın, Filistin'i yenileme ve acil reformları hayata geçirme görevleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulandı.

Almanya'nın Filistin Yönetimi'ni bu yolda desteklediği ve birlikte yakın şekilde çalıştıkları kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı 14 Mart'ta yeni Başbakan olarak atamıştı.

Filistin'de 19. hükümetin Başbakanı olarak atanan Mustafa, Dünya Bankası'nda ve başta Filistin Yatırım Fonu olmak üzere Filistin yönetimindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan bir isim olarak öne çıkıyor.

ETİKETLER
Almanya Gazze
Sıradaki Haber
Afganistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle en az 60 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
Şehitler ve merhum gaziler için mevlit okundu
17:13
TARSİM'den Antalya'daki hortumdan etkilenenlere 39 milyon lira ödeme
17:12
Bodrum'da iki kardeşin ölümüne neden olan sanığa 7 yıl 9 ay hapis cezası
16:36
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS şartı
16:32
Afganistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle en az 60 kişi hayatını kaybetti
16:30
Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan ülkeler, bölgeye daha fazla yabancı askeri gemi istedi
Engelli köpekleri varillerden yaptığı "tren"le gezdiriyor
Engelli köpekleri varillerden yaptığı "tren"le gezdiriyor
FOTO FOKUS
Diyarbakır huzur ve hizmete kavuştu
Diyarbakır huzur ve hizmete kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ