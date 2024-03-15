Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan ülkeler, bölgeye daha fazla yabancı askeri gemi istedi

İngiltere merkezli Uluslararası Denizcilik Örgütünden (IMO) yapılan açıklamaya göre, Cibuti Davranış Kurallarına imza atan ülkeler, Kızıldeniz ve Batı Hint Okyanusu kıyılarında yaşanan gerilim ve gemi saldırılarına yönelik uluslararası karşılık verme çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Cibuti Davranış Kuralları ve bu anlaşma üzerinde yapılan Cidde Değişiklikleri imzacısı ülkeler, Batı Hint Okyanusu'nda korsanlık ve silahlı soygunların da etkisiyle daha da artan Kızıldeniz'deki güvenlik sorunundan derin endişe ve hayal kırıklığı duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bangladeş bandralı bir geminin Somali açıklarında kaçırılması ve mürettebatının rehin alınmasını hatırlatan imzacı ülkeler, "Bu ve birçok güncel olay, sektördeki birçok paydaşın kabul etmekte tereddüt ettiği Somali kaynaklı korsan tehdidinin canlandığına ilişkin endişelere yol açtı." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, Kızıldeniz'deki krizi gidermek için resmi Yemen kurumlarına destek vermenin önemine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası deniz kuvvetlerinin, ticari gemiciliği korumak için attığı adımları takdir etsek de çabaların artması gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu nedenle askeri gemi varlığının artırılması çağrılarımızı yineliyor, önemli askeri kapasiteye sahip ülkeleri, denizcileri ve ticari ortamı korumayı hedefleyen operasyonlara destek vermeye çağırıyoruz."

Uluslararası alanda tanınmış Somali ve Yemen hükümetlerine sahil güvenlik kapasitesini geliştirmek konusunda destek vermek gerektiği vurgulanan açıklamada, Aden'de Bölgesel Denizcilik Bilgi Paylaşım Merkezi kurulmasının da önemli bir adım olacağına işaret edildi.

Cibuti Davranış Kuralları ve Cidde Değişiklikleri imzacı ülkeleri arasında Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerin yanı sıra Fransa da yer alıyor.

Gözlemci üyeler arasında ise ABD, İngiltere, İran, Japonya, Filipinler ve Nijerya gibi ülkeler ile Interpol, Avrupa Birliği Komisyonu ve Afrika Birliği gibi uluslararası kuruluşlar bulunuyor.