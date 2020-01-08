Dünya
Almanya: Erbil'deki askerlerimiz iyi durumda08 Ocak 2020 Çarşamba 05:21 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 05:27
İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerine düzenlediği saldırı sonrası Almanya'dan ilk açıklama geldi. Silahlı kuvvetler sözcüsü, Alman askerlerinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Almanya, ABD üslerine yapılan saldırı sonrasında Erbil'de konuşlanmış askerlerinin güvende olduğunu açıkladı.
Ordu sözcüsü yaptığı açıklamada, "Erbil'deki arkadaşlarımızla temas halindeyim. Koşulları göz önünde bulunduruyoruz. Durumları iyi" dedi.
Erbil'de yerleşik 115 Alman askeri var.
Kaynak: Reuters, BBC