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Dünya
AA 28.05.2024 00:35

Almanya Dışişleri Bakanı ülkesinin Filistin politikası nedeniyle yuhalandı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte Alman hükümetinin Filistin politikası nedeniyle yuhalandığı ortaya çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanı ülkesinin Filistin politikası nedeniyle yuhalandı
[Fotograf: Reuters]

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Baerbock'un dün Berlin'de anayasanın kabulünün 75. yılı nedeniyle düzenlenen Demokrasi Festivali'nde yaptığı konuşma sırasında yuhalandığı görüldü.

Etkinliğe katılan dinleyicilerden bazıları, Alman hükümetinin Filistin politikasını protesto etti, Baerbock'un konuşmasını yuhalayarak ve pankartlar açarak engellemek istedi.

Alman hükümetini tek taraflılıkla suçlayan katılımcılar, Baerbock'tan İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını talep etti.

"Düşünce özgürlüğü kalmadı" vurgusu

Alman medyasında yer alan haberlerde de Baerbock'u protesto eden dinleyicilerden Yahudi olduğunu söyleyen bir kadının, "İsrail'in Gazze saldırıları sonrası Almanya'da düşünce özgürlüğü kalmadığı" şeklinde bağırdığı aktarıldı.

Baerbock'u protesto edenlerin daha sonra güvenlik eşliğinden salondan çıkartıldıkları duyuruldu.

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