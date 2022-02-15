Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İspanya'nın başkenti Madrid'e gitmeden önce yaptığı açıklamada, krize barışçıl bir çözüm için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Biz Avrupa Birliği (AB) ve NATO olarak Ukrayna'nın arkasındayız ve gerilimi azaltma sorumluluğunu açıkça Rusya'da gördüğümüze şüphe yok. Askerleri geri çekmek ve bu konuda tam şeffaflık sağlamak Moskova'daki hükümete bağlı. Bu en azından Rusya'nın da taraf olduğu AGİT ilkelerinin bir gereğidir."

"Durum son derece tehlikeli ve her an tırmanabilir"

Baerbock,Rus birliklerinin Ukrayna sınırına konuşlandırılması nedeniyle bütün bir ülkenin ve nüfusunun kaderinin tehlikede olduğunu savundu.

"Durum son derece tehlikeli ve her an tırmanabilir. Biz Avrupa'da böyle bir şeyin ne kadar çabuk olabileceğini çok iyi biliyoruz."

"Avrupa'nın barış düzeni onlarca yıllık sıkı çalışmayla inşa edildi"

Alman Dışişleri Bakanı, başarıların ve temel özgürlüklerin yanı sıra ekonomik fırsatlar ve refahın da dayandığı Avrupa barış düzeninin onlarca yıllık sıkı çalışmayla inşa edildiğine dikkati çekti.

"Bunu sürekli olarak geliştirdik. Bu asla kaybolmaması veya unutulmaması gereken bir varlıktır. Bu son derece tehlikeli krizde, kıtanın kuzeyinde olduğu kadar güneyinde de doğusunda olduğu kadar batısında da hepimizin tüm tutarlılık ve kararlılıkla bunun arkasında durduğumuzu göstermek daha da önemlidir."