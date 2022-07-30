Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Anıtkabir’de
[Fotograf: İHA]
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye ziyareti çerçevesinde Ankara’da olan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Baerbock, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Baerbock, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak deftere şunları yazdı:
“Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına. Ülkelerimizin insanları arasındaki yakın bağlılık duygularıyla”
Etiketler: Almanya Anıtkabir Mustafa Kemal Atatürk
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