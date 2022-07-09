Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Scholz'den Kurban Bayramı paylaşımı
[Fotograf: AA]
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Başbakan Scholz, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını dileyerek, "Tüm Müslümanların mübarek ve barışçıl bir Kurban Bayramı geçirmesini dilerim" ifadesini kullandı.
Etiketler: Olaf Scholz Almanya Kurban Bayramı
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