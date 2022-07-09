Başbakan Scholz, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını dileyerek, "Tüm Müslümanların mübarek ve barışçıl bir Kurban Bayramı geçirmesini dilerim" ifadesini kullandı.