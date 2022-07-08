Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) yapacağı ziyaret öncesi Japonya'nın Washington Büyükelçiliği konutuna uğradı.

Burada Abe için açılan taziye defterini imzalayan Biden, Japonya'nın ABD Büyükelçisi Koji Tomita'ya taziyelerini sundu.

Biden, deftere, tüm Amerikan halkı ve Biden ailesi adına Abe'yi saygıyla andığını yazdı.

Öte yandan Biden, imzaladığı kararname ile Abe için tüm federal kurumlardaki ABD bayraklarının yarıya indirilmesi talimatı verdi.