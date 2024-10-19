Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkçe mesaj

Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra İstanbul'dan ayrılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

Başbakan Scholz mesajında, "Almanya ve Türkiye arasında sıkı toplumsal bağlar vardır. Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar konusunda yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir. Çözümler ancak bu şekilde mümkün olur." ifadesini kullandı.