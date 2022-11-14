Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Scholz'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
[Fotograf: Reuters]
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'daki patlama nedeniyle taziyelerini iletti.
Scholz mesajında, "Sayın Başkan, İstanbul'un merkezinde meydana gelen ve masum insanları aniden hayatlarından koparan ve çok daha fazlasını yaralayan patlama haberini dehşetle duydum. Federal hükümet adına başsağlığı dileklerimi ifade etmek isterim. Düşüncelerimiz kurbanların yakınlarıyla birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Olaf Scholz
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