İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı göçle mücadele konusunda, bugün Fransa'yla varılan yeni anlaşma kapsamında, Fransız sahillerinde devriye gezen ve İngiltere tarafından finanse edilen sınır personeli sayısının yüzde 40 artırılacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın yasa dışı göçle mücadele için daha derin bir İngiltere-Fransa işbirliğinin temellerini atacağına işaret edildi.

Yazılı açıklamada Bakan Braverman'ın şu değerlendirmelerine de yer verildi:

"İnsanların bu tehlikeli yolculukları yapmasını engellemek ve suç çetelerini çökertmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu, küresel çözümler gerektiren küresel bir sorundur ve bu karmaşık sorunu çözmek için birlikte çalışmak hem İngiliz hem de Fransız hükümetinin çıkarınadır."

Braverman, anlaşmanın ardından basına yaptığı açıklamada da "(Yasa dışı göç sorunu) Bir gecede düzelmeyecek. Bu sihirli bir değnek değil ama sanırım ilk kez hem Fransa hem de İngiltere için gerçek bir galibiyet aldık." ifadesini kullandı.

Fransa ile İngiltere, Manş Denizi'nde "yasa dışı göçle ortak mücadele" için anlaştı

Fransa ve İngiltere, bugün, zaman zaman ilişkilerini geren düzensiz göçmenlerin Manş Denizi üzerinden yasa dışı geçişi konusunda ortak mücadele için aralarında yeni bir anlaşmaya vardı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Paris'te İngiliz mevkidaşı Braverman'la Manş Denizi üzerindeki yasa dışı göçe karşı iki ülke işbirliğini güçlendirme taahhüdü imzaladıklarını duyurdu.

İngiltere'nin bu kapsamda 72,2 milyon avro sağlamayı taahhüt ettiğini aktaran Darmanin, anlaşmanın yeni gözetleme ekipmanlarının finansmanı, koordinasyon ve bilgi paylaşımını güçlendirme, sınır personelini yüzde 40 artırma gibi maddeleri içerdiğini paylaştı.