Scholz, New York'ta yaptığı açıklamada, "Rus hükümetinin son kararları bir çaresizlik eylemidir. Rusya, bu suç savaşını kazanamaz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alınan son kararla işleri daha da kötüleştirdiğini savunan Scholz, "Başından beri durumu, Ukraynalıların direnişini ve direnme iradesini, aynı zamanda Ukrayna'nın dostlarının birliğini ve kararlılığını tamamen hafife aldı" ifadesini kullandı.

Scholz, ilan edilen sözde referandumların dünya toplumu tarafından da asla kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, "Bu nedenle Rusya, gerçekte yapmak istediği şey için yani komşusunun topraklarının bir kısmını zorla ele geçirmek için hiçbir gerekçe sunamaz. Bu, asla kabul edilemez. İçinde yaşadığımız dünyada hukuk güçten üstün olmalıdır ve güç hukuktan daha güçlü olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

"Askeri ve siyasi zayıflığın bir işaretidir"

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise Rus yönetimince emredilen kısmi seferberliği sert bir dille eleştirerek, "Putin'in kısmi seferberlik kararı, tıpkı işgal altındaki topraklarda ilan edilen sözde referandumlar gibi askeri ve siyasi zayıflığın bir işaretidir" dedi.

Putin'in binlerce genci savaşta anlamsız bir ölüme gönderdiğini vurgulayarak, "Ancak Rusya kendini kandırmamalıdır. Ukrayna'nın cesur savunma mücadelesine olan desteğimizi zayıflatmayacağız" diye konuştu.