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Dünya
AA 27.05.2025 09:26

Almanya Başbakanı, İsrail'in saldırılarının "terörle mücadele" olarak meşrulaştırılamayacağını söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'i Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekle eleştirerek saldırıların artık "terörle mücadele" adı altında meşrulaştırılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Almanya Başbakanı, İsrail'in saldırılarının "terörle mücadele" olarak meşrulaştırılamayacağını söyledi

Merz, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumunun (WDR) başkent Berlin'de düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde konuştu.

"Tarihi yükümlülükler" nedeniyle Almanya'nın bu zamana kadar İsrail'i eleştirmekte "isteksiz" olduğunu ifade eden Merz, artık İsrail'in eylemlerinde herhangi bir askeri amaç göremediğini vurguladı.

Merz, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürüttüğü operasyonların ve son günlerde sivillere yönelik artan şiddetin artık terörle mücadele kapsamında meşrulaştırılamaz." dedi.

İsrail'i Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekle eleştiren Merz, bu konuda daha fazla sessiz kalamayacağını söyledi.

Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu hafta yapmayı planladığı görüşmede endişelerini dile getireceğini kaydetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği hava saldırısını da kınayan Merz, bu yaşananların bir "insanlık trajedisi ve siyasi bir felaket" olarak nitelendirdi.

Merz, Alman hükümetinin askeri saldırıya ilişkin endişelerini dile getirmek üzere İsrailli yetkililerle temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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