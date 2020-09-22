Haber Giriş: Kaynak: AA
Alman polisinin görme engelli kişiye uyguladığı şiddet kamerada
[Fotoğraf: AA]
Almanya'nın Wuppertal kentinde polisin görme engelli bir adama uyguladığı şiddet kameraya yansıdı.
Sosyal medyada 19 Eylül'de yayımlanan görüntülerde, çok sayıda polisin, Wuppertal şehri merkezinde, görme engelli bir kişiyi sert bir şekilde kelepçelediği görülüyor.
Gözaltına alınan görme engelli, canı yandığı için çığlıklar attı.
Görüntülerde ayrıca, polisin, olayı görüntüleyenlerin önünü kapatmaya çalıştığı, bu yönde talimatlar verdikleri ve görüntü çekenleri tehdit ettikleri görülüyor.
Alman polisinin görme engelli kişiye uyguladığı şiddet, kamuoyunda tepkiye neden oldu.
Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda "Bu nasıl hastalıklı bir sistem", "Teröristler üniforma giymiş" ve "Almanya vatanım sana ne oldu" gibi ifadeler kullanıldı.
Etiketler: polis şiddeti görme engelli alman polisiSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 01:26
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