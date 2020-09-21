Haber Giriş: Kaynak: AA
Cezayir'de 10 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Cezayir Savunma Bakanlığı, son 5 günde yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışırken hayatını kaybeden 10 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını ve yaklaşık 500 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15-19 Eylül tarihleri arasında teknelerinin alabora olması sonucu boğularak hayatını kaybeden 10 düzensiz göçmenin cesedine ulaştıkları ifade edildi.
Açıklamada, aynı tarihler arasında ülke karasularında, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 485 düzensiz göçmenin de yakalandığı aktarıldı.
Etiketler: düzensiz göçmen cezayirSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 22:57
Son Haberler
- 22:55
- 22:51
- 22:47
- 22:40
- 22:13
Sıradaki Haber
İHH'dan Sudan'da sel mağdurlarına destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz