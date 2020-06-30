Alman ordusunda aşırı sağcı yapılanma şüphesiyle yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamında aşırı sağcı olarak değerlendirilen bir askerde, üst düzey politikacıların özel adres ve cep telefonu numaralarının bulunduğu bir liste ele geçirildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, 17 kişilik listede Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yanı sıra bazı bakanlar, eyalet başbakanları ile siyasi partilerin genel başkanları yer alıyor.

Bu olayla birlikte orduda aşırı sağcı yapılanmaya dönük şüpheler daha da güçlendi.

Alman ordusunda bini aşkın vaka üzerinde aşırı sağ şüphesiyle inceleme yapılıyor.