Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Alman ordusunda aşırı sağcı askerin listesi ele geçirildi
[Fotoğraf: Reuters]
Alman ordusundaki aşırı sağcı bir askerde, 17 kişinin bilgilerinin yer aldığı liste ele geçirildi. Listede Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte birçok siyasetçi yer alıyor.
Alman ordusunda aşırı sağcı yapılanma şüphesiyle yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamında aşırı sağcı olarak değerlendirilen bir askerde, üst düzey politikacıların özel adres ve cep telefonu numaralarının bulunduğu bir liste ele geçirildi.
Spiegel dergisinin haberine göre, 17 kişilik listede Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yanı sıra bazı bakanlar, eyalet başbakanları ile siyasi partilerin genel başkanları yer alıyor.
Bu olayla birlikte orduda aşırı sağcı yapılanmaya dönük şüpheler daha da güçlendi.
Alman ordusunda bini aşkın vaka üzerinde aşırı sağ şüphesiyle inceleme yapılıyor.
Son Haberler
- 13:04
- 12:55
- 12:53
- 12:52
- 12:48
Sıradaki Haber
Irak’ta eski Maliye Bakanı İsavi, “idari yolsuzluk” davasından da serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz