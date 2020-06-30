İngiltere’deki büyük süpermarketlerin tedarikçisi olan bir firmanın çalışanlarında koronavirüse rastlandı.

Galler'deki Wrexham kentinde bulunan firmada 166 pozitif vaka olduğu doğrulandı.

Halk Sağlığı Kurumu firmada henüz test yapılmayan 300 personeli bulmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre iki fabrikadaki yaklaşık 100 işçi hastanelere, mağazalara ve restoranlara yiyecek tedarik ediyor.

Yeni vakalarla eski tedbirlere dönülüyor

İngiltere'nin Leicester şehrinde ise son iki haftada 658 yeni vaka kaydedilmesi endişe yarattı.

Hükümetin aldığı kararla şehirde karantina tedbirleri yeniden uygulanacak.

Tüm perakende mağazaları, restoran ve kuaförler iki hafta boyunca kapalı olacak.

Okullar da perşembe günü kapatılacak. İngiltere'de ilk kez bir şehirde bu denli sıkı bir tedbir uygulanacak.

Ülkede internet üzerinden alışverişe zorunlu teslimat ücreti gelmesi de gündemde.

The Times Gazetesi’nde yer alan habere göre, internet üzerinden alışveriş yapanlar, motorlu taşıtların yol açtığı emisyonun düşürülmesi için zorunlu teslimat ücreti ile karşı karşıya kalabilecek.

Kargo araçlarının trafikte artması nedeniyle, hükümet bir dizi önlem almayı düşünüyor.

Bu artışta ücretsiz ve ertesi gün teslimat anlaşmalarının başlatılmasının “gereksiz ve fazla sipariş vermeye” yol açtığı da belirtiliyor.