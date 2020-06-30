Geçtiğimiz hafta Meksika'nın ünlü körfezi Acapulco sahilinde şüpheli bir atık su akışı başladı.

Acapulco körfezinin kıyı şeridinden Pasifik'e aktığı iddia edilen kirli suyun akışı 25 dakika sürdü.

Görüntüyü kayda alan kişi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Koyu renkli suyun çıkışı yaklaşık 25 dakika sürdü. Şiddetle geldi ve oldukça kötü kokuyordu. Midemi bulandırdı" dedi.

Acapulco'nun bulunduğu Guerrero Eyalet Hükümeti, Facebook'ta yaptığı açıklamada, suyun drenaj sisteminin bir parçası olabileceği ya da bir kanalizasyon tankının patladığı iddialarını reddetti.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Sekreterliği konuyu araştırıyor.