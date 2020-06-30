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Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nave ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Nave ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Zuvak, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dün de Helmand'ın Sangin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırılarda 23 sivil hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı sivilSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 11:46
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