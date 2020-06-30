Hindustan Times'ın haberinde, Hindistan'ın, bin 597 kilometre uzunluğundaki iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca ve Galwan Vadisi'ne, 155 milimetre çapında mühimmat atabilen obüsler ile T-90 tipi tanklar konuşlandırdığı belirtildi.

Hindistan'ın bu adımı, bölgedeki barışın tesisine yönelik bir girişim olarak değerlendirilirken, yerleştirilen tankların aynı zamanda her türlü olumsuz duruma karşı tedbir amacı da taşıdığı kaydedildi.

Hint ve Çinli üst düzey askeri yetkililerin, taraflar arasındaki gerilimi düşürme amaçlı olarak bugün Ladakh'a bağlı Chushul'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Hint ordusunun bölgeye tank konuşlandırma girişimi, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) bölgedeki pozisyonlarını zırhlı personel taşıyıcı ve askeri çadırlarla güçlendirmesinin ardından geldi.

Hindistan'ın, Çin ile yaşanan sınır çatışmasının ardından Himalaya Dağlarındaki Ladakh’a karadan havaya füze savunma sistemi yerleştirdiği de bildirilmişti.

Bölgede gerilimi artıran süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında 3 noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Gelişmelerin ardından Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.