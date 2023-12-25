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Dünya
TRT Haber 25.12.2023 09:09

Alman medyasında İsrail sansürü: Gazze'deki yıkım haberi kaldırıldı

Alman medyası, İsrail'in Gazze'deki katliamını görmezden gelerek kayıtsız şartsız İsrail'in yanında yer almaya devam ediyor. Medyadaki fikir özgürlüğü ise tamamen kısıtlanmış durumda. Der Spiegel dergisinde İsrail'in yol açtığı yıkıma dikkati çeken haber, derginin internet sitesinden kaldırıldı.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Alman medyasında İsrail sansürü: Gazze'deki yıkım haberi kaldırıldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Batı medyası gerçekleri çarpıtarak İsrail yanlısı haberler yapıyor.

Siyasetçilerin izlediği İsrail yanlısı politikalar ve medyanın yaptığı habercilik, binlerce kişi tarafından protesto ediliyor.

Ancak medyaya uygulanan Gazze sansürüne her geçen gün yenileri ekleniyor.

Son olarak Alman Der Spiegeldergisinde Amerikalı siyaset bilimci Robert Pape'in hazırladığı rapor doğrultusunda İsrail'in vahşetini anlatan haber, derginin internet sitesinden kaldırıldı.

"Uzmanlar, İsrail'in tarihin en yıkıcı saldırılarından birini yürüttüğünü söylüyor" başlıklı haberde, İsrail'in Gazze'de "Halep, Mariupol veya 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın bombalanmasından" daha fazla yıkıma yol açtığı yazıyordu.

Haberi yayından kaldıran Der Spiegel yönetimi, "Gelen eleştiriler üzerine, metni geçici olarak siteden kaldırmaya ve dokümantasyon departmanımıza konuyu kontrol ettirmeye karar verdik" açıklaması yaptı.

Bu durum, Alman medyasında Gazze ile ilgili yapılan haberlere uygulanan sansürün yalnızca bir örneği olarak kayıtlara geçti.
 

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