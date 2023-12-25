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Dünya
CNN International 25.12.2023 08:22

CNN, İsrail'in hastane baskınındaki dehşet anlarını dünyayı duyurdu

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan Kemal Advan Hastanesi'ne bir haftayı aşkın süren kuşatmanın ardından 12 Aralık'ta düzenlediği baskının detayları ortaya çıkıyor.

CNN, İsrail'in hastane baskınındaki dehşet anlarını dünyayı duyurdu
[Fotograf: AA]

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, muhabirlerinin hastanedeki doktorlar, sağlık çalışanları ve bir hastayla konuştuğunu ve bu kişilerin anlattığı olaylardan bazılarının görüntülerini izlediğini belirtti.

 Ses getiren baskını dünya gündemine internet sitesinin manşetinden taşıyan CNN ölen hastaların cesetlerinin buldozerlerle çiğnendiği, İsrail ordusunun köpeğinin tekerlekli sandalyedeki bir adama saldırmasına izin verildiği ve birden fazla doktorun vurulduğu iddialarına yer verdi.

Görgü tanıkları, doktorların Hamas'la ilişkili olma ihtimallerine dair sorguya alındığını ve personelin hastalarla ilgilenemediğini vurguladı. Su, yiyecek, elektrik, süt ve ilaç kıtlığı yaşanan hastanedeki operasyon sırasında çocukların öldüğünü bildirdiler.

En ciddi iddialardan biri, İsrail ordusunun hastaneyi terk ederken buranın avlusunda yer alan mezarlardaki cesetleri parçalaması oldu. Hastanenin pediatri bölümü başkanı Dr. Hüsam Ebu Safiye, "Askerler bu sabah mezarları kazdı ve cesetleri buldozerlerle sürükleyip ezdiler. Daha önce böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Ebu Safiye, iddiasını hastane bahçesindeki ceset parçalarının videosuyla destekledi. Hastanenin hemşireleri de benzer şekilde konuştu. Aralarından bir hemşire, "Onlar gözlerimizin önünde avludaki cesetleri ezerken biz de onlara bağırıyorduk ama onların kulakları sağır" ifadelerini kullandı.

Ebu Safiye, hastanedeki doktorlardan Ayman Receb'in sorgudan sonra askerler tarafından göğsünden vurulsa da hayatta kalmayı başardığını anlattı. Bir başka doktorun bacağından, kendi oğlununsa karnından vurulduğunu söyledi. Kendisi hastanenin içindeyken yaralanan iş arkadaşları ve oğlunun ambulansla alınarak başka bir hastaneye götürüldüğünü gördüğünü ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun sorguladığı 5 kişiyi hastaneye dönmeleri komutunu verdikten sonra vurduğunu bildiriyor.

"Bu manzara kabusun da ötesindeydi"

Pediatri bölümü başkanı, hastanenin önündeki yaşlı bir adamı içeri almaya çalışırken askerlerin ateş açtığını ve kendisine güldüğünü söyledi. Başta kaçmak zorunda kaldığını, sonrasında adamı içeri alabildiğindeyse tedavi için çok geç olduğunu belirtti.

Ebu Safiye, asker köpeğinin tekerlekli sandalyedeki yaşlı adama saldırmasını şu ifadelerle anlattı:

"Adam acı içinde bağırıyordu. Kadınlar ve çocuklar gördüklerinin dehşeti karşısında ağlıyordu. Kimseye yardım edemiyordum. Bu manzara kabusun da ötesindeydi. Askerlerden biri köpeği almaya geldi. Yaşlı adama ve köpeğin adama neler yaptığına gülüyorlardı"

CNN'in konuyla ilgili görüş aldığı İsrail ordusu, bu iddiaları doğrudan yanıtlamaktan kaçınarak hastanede operasyon düzenlediğini doğruladı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle geçen hafta "Vatandaşlardan ve sağlık çalışanlarından gelen bilgiler ve tanıklıklar, İsrail güçlerinin Filistinlileri diri diri hastane avlusuna gömdüğünü gösteriyor" ifadesini kullanmıştı.

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