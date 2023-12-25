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Dünya
Guardian, Independent 25.12.2023 08:07

Titreşimle tokluk hissi yaratan hap icat edildi

Tokluk hissi vermesi için titreşimli hap üretildi. Domuzlarda yapılan çalışma, titreşimlerin midedeki gerilme reseptörlerini harekete geçirerek gıdanın varlığını simüle ettiğini gösterdi.

Titreşimle tokluk hissi yaratan hap icat edildi

Kolay yoldan kilo vermek herkesin hayali olsa da çok da mümkün değil. Ancak bilim insanları buna çözüm bulmak için titreşen bir hap yarattı. Yemekten önce yutulan bu ilaç, doygunluk hissi sağlıyor.

Henüz insanlarda gerekli testler yapılmasa da domuzlar üstünde ilk deneyler gerçekleştirildi. Hapın yutulmasından yarım saat sonra domuzların ortalama yüzde 40'a varan miktarda yediği gıdaları azalttığı ortaya kondu.

Bilim insanları, bu hapın midedeki gerginlik reseptörlerini çalıştırdığını ve bu da vücudun burada yemek varmış gibi davranmasına neden olduğunu söylüyor.

Araştırmalara göre vagus siniri aracılığıyla beyindeki hipotalamusa gönderilen sinyaller, doygunluk hissine yol açıp açlığı bastıran hormonların seviyesinin artmasını sağlıyor.  

Yutulan kapsülde yer alan bir pilin sağladığı titreşimler ya bir zamanlayıcıyla ya da mide asidinin hapın etrafındaki zarı yok etmesiyle başlatılacak. Bilim insanları, tuvalete giderek bu pilin normal ve sorunsuz bir şekilde çıkarılabileceğini söylüyor. Büyük bir vitamin boyutundaki hapın ameliyatsız ve geçici bir terapi niteliğinde olacağını da ekliyorlar. 

Ancak akıllarında bir fikir daha var: İnsanların sürekli olarak bu hapı almasını engellemek için benzer fonksiyona sahip bir implantı mideye yerleştirmek.

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