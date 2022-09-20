Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak
Almanya'nın, en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki Uniper şirketinin çoğunluk hissesini alacağı aktarıldı.
Alman medyasında yer alan haberlerde, Alman hükümetinin, Rus gazının kesilmesi nedeniyle zor durumda olan enerji grubu Uniper'in Finlandiyalı Fortum'un elindeki hisselerini satın almayı öngördüğü duyuruldu.
Uniper'in açıklamasında ise "Sonuç olarak, federal hükümetin Uniper'de önemli bir çoğunluk hissesi elde etmesi öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, nihai anlaşmanın henüz sonuçlanmadığı aktarıldı.
Finlandiya kamu şirketi Fortum'un Uniper'deki hisse payının yüzde 77,9 olduğu aktarıldı.
Uniper grubu çalışma konseyi başkanı Harald Seegatz, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Şu anda gaz krizinden kurtulmak ve uzun vadede enerji dönüşümünde ustalaşmak için ana hissedar olarak devlete ihtiyacımız var" dedi.
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