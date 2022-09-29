Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) de içinde yer aldığı dört ekonomik düşünce kuruluşu ülke ekonomisine ilişkin ilkbaharda paylaştığı 2022-2023’ü kapsayan büyüme tahminlerini 2024’ü de alarak aşağı yönlü güncelledi.

Dört ekonomik düşünce kuruluşunun ortak hazırladığı “Enerji krizi: enflasyon, resesyon, refah kaybı" adlı rapora göre, bu yıl için GSYH büyüme tahmini yüzde 2,7’den 1,4’e çekildi.

Düşünce kuruluşları, Alman ekonomisinin gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 3,1’den eksi 0,4’ye düşürdü. 2024’de ise Alman ekonomisinin yüzde 1,9 büyüyeceği tahmin edildi.

İstihdam edilen kişi sayısının gelecek yıl 45 milyon 557 binden 45 milyon 567 bine çıkacağını öngören düşünce kuruluşları, işsizliğin 2023’te yüzde 5,3’ten 5,5'e çıkacağı tahmininde bulundu.

Yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 8,4'e çıkacağı öngörülürken, gelecek yıl için enflasyonun yüzde 8,8’e yükseleceği tahminine yer verildi.

2024’te ise enflasyonun yüzde 2,2’ye gerileyeceği öngörüldü.

Düşünce kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada, Alman ekonomisinde büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizenin enerji krizinden kaynaklandığı belirtilerek, “Bu revizyon temel olarak enerji krizinin boyutunu yansıtıyor. Örneğin, 2022 ve 2023'teki toplam ekonomik üretim ilkbaharda beklenenden 160 milyar avro daha düşük olacak.” yorumu yapıldı.

Ortak açıklamada, “Gaz piyasalarındaki kriz, Alman ekonomisini ciddi şekilde etkiliyor. Yükselen gaz fiyatları, enerji maliyetlerini önemli ölçüde artırarak, satın alma gücünde büyük düşüşe yol açmaktadır.” denildi.

Öte yandan, düşünce kuruluşları, gaz sıkıntısı yaşanması ve enerji tasarrufu olmamasını kapsayan risk senaryosunda ise Alman GSYH'sinin 2023'te yüzde 7,9 ve 2024'te yüzde 4,2'ye kadar daralacağını öngördü.

2023’teki yüzde 7,9 daralma beklentisinin, 2008 finansal krizinden ve 2020’deki Kovid-19 salgınında olduğundan çok daha fazla olması dikkati çekti.

Alman ekonomisine ilişkin rapor, Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ve Essen Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nce (RWI) ortaklaşa hazırlandı.

Rapor, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı adına yılda iki kez yayınlanıyor.

Söz konusu rapor, Alman hükümetinin ekonomik tahmini için temel teşkil ediyor ve bu da kamu bütçelerinin hazırlanması için temel oluşturuyor.