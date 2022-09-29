Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da bir yolcu vapurunun batması sonucu çok sayıda kişi kayboldu
Hindistan'ın Assam eyaletinde bir yolcu vapuru battı, çok sayıda kişi kayboldu.
Yetkililer, eyalete bağlı Dhubri bölgesindeki Brahmaputra Nehri'nde yolcu taşıyan bir vapurun battığını duyurdu.
Assam eyaleti Acil Yardım Dairesi İcra Kurulu Başkanı Gyanendra Dev Tripathi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Vapurda 29 kişi vardı. Yolcuların çoğu kurtarılırken 5 ila 10 kişi hala kayıp." dedi.
Tripathi, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.
Yerel basındaki haberlere göre, vapur nehirde incelemeler yapan kamu görevlilerini taşıyordu.
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