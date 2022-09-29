Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kremlin'den referandum mesajı: Yeni bölgeler yarın Rusya'ya katılacak
[Fotograf: Reuters]
Kremlin Sözcüsü Peskov: 30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni düzenlenecek.
Peskov yarın sözde referandum ile Rusya'ya katılma kararı alan bölgelerin katılımının resmen onaylanacagığını ve Putin'in bu konuda bir konuşma yapacağını doğruladı.
Rusya'ya katılım belgelerinin ayrılıkçı bölge liderlerinin ve Duma vekillerinin de katılımıyla saat 15'te Kremlin'de imzalanacağını duyurdu.
Peskov, Kremlin konunun aciliyetine binaen katılım anlaşmalarının Duma ve Federasyon Konseyi'nde yapılacak olan oturumlar öncesinde imzalanmasına karar verildiğini belirtti.
Peskov ayrıca, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin hazırlığının yapıldığını da bildirdi
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