Alman Dışişleri Bakanı'ndan ülkesine ırkçılık eleştirisi

Almanya'nın Chemnitz kentinde şiddetini artıran ırkçı protestoların ardından Bild gazetesine açıklamalar yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesini ırkçılıkla savaş konusunda tembel olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Alman vatandaşlara, "Koltuklarımızdan kalkmalı ve ağzımızı açmalıyız" çağrısı yapan Maas, "Bizim neslimize özgürlük, hukukun üstünlüğü ve demokrasi hediye olarak verilmişti. Biz bunlar için savaşmak zorunda değildik. Şimdi her şeyi garanti görüyoruz" dedi.

Chemnitz'de neler yaşandı?

Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen festivalde, 35 yaşındaki bir Alman'ın hayatını kaybetmesi sonucu başlayan ırkçı gösteriler, karşıt grupların protestosuyla şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Protesto gösterilerine, şiddet eğilimli aşırı sağcıların da karıştığı iddia edilmişti.

Şiddetli protestoların ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, olayların kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Almanya’da sokaklarda nefrete yer yok" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ABC News