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Dünya
AA 02.12.2024 05:49

Alman Bakan Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Pekin'i eleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Pekin yönetimine eleştiride bulundu.

Alman Bakan Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde Pekin'i eleştirdi
[Fotograf: Reuters]

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'in Ukrayna savaşında Rusya'yı desteklemesine tepki gösterdi ve "Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak dünyada barış ve güvenlik için sorumluluk almak yerine, Rusya'ya yaptığı ekonomik ve silah yardımı ile Avrupa'daki temel çıkarlarımıza karşı gelmektedir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın barışa yönelik tehdit olduğunu savunan Baerbock, "Çin ile ilişkilerimizde bunu görmezden gelemeyeceğimiz gerçeği Pekin'de ele alacağım bir diğer konudur." ifadesini kullandı.

AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabet

Baerbock, Avrupalılar olarak Çin ile adil rekabet ve eşit şartlar için çözüm bulma konusunda güçlü bir yetkiye sahip olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nu desteklediklerini vurgulayarak, "Bu nedenle, devletin sübvansiyonlu aşırı üretim yoluyla ya da insan hakları söz konusu olduğunda, rekabet avantajı uğruna Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel çalışma standartlarının göz ardı edilmesiyle, Alman ve Avrupa endüstrisinin zararına olacak şekilde uluslararası oyunun kurallarını ihlal eden diğer kişilere tolerans göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile Çin arasındaki ekonomik rekabete dikkati çeken Baerbock şöyle devam etti:

"Bu nedenle, devlet sübvansiyonlu aşırı üretim veya insan hakları ihlalleri gibi rekabet avantajı sağlamak amacıyla ILO'nun temel çalışma standartlarını hiçe sayan, Alman ve Avrupa endüstrilerine zarar veren uluslararası kuralları ihlal edenlere tolerans göstermeyeceğiz."

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