Japon Nikkei gazetesine açıklamalarda bulunan Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Dağlık Karabağ konusunu görüşmek üzere bir davet almadığını belirtti.



Dağlık Karabağ’a barış gücü gönderilmesine karşı çıkmadıklarını söyleyen Aliyev,

"Ancak Azerbaycan bu konuda kendi koşullarını sunacak" dedi.



İlham Aliyev, Ermenistan’ın müzakerelere bağlı kalması ve işgal ettiği bölgeleri boşaltmak için ciddi bir taahhütte bulunması halinde ateşkesin uzun vadeli olacağını da söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Azerbaycan'ın en yakın müttefiki olduğuna işaret ederek, "Bugün Agit Minsk Grubu eş başkanlarını seçecek olsak, Azerbaycan kesinlikle Türkiye'nin adaylığını destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Aliyev ayrıca, Dağlık Karabağ’da hiçbir zaman referandum yapılmayacağını da bir kez daha vurguladı.