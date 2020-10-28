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Aliyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
İlham Aliyev, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" olduğunu belirtti.
Azerbaycan ve Türk bayraklarının yan yana dalgalandığı görselin yer aldığı paylaşımda, "Kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da kutlama mesajı göndermişti.
October 28, 2020
Etiketler: Azerbaycan İlham AliyevSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 23:17
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