Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Konya'da bir araya geldi.

Adadaki Rumlar, bu samimi görüntülerden rahatsız oldu.

Kıbrıs Rum kesiminde "Azerbaycan, KKTC’yi tanıyacak" korkusu oluştu.

Rum tarafının Dışişleri Bakanlığı, Aliyev'in Tatar'ı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı" olarak takdim etmesinden rahatsız oldu. Görüşmeye ilişkin "kabul edilemez" yorumunu yaptı.

Rum yönetimi Azerbaycan'ı AB ile ilişkileri üzerinden hedef aldı

Azerbaycan'ı, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri üzerinden hedef aldı.

Rum kesiminin AB üyesi olduğu hatırlatılarak, bu konuda çalışma yapılacağı öne sürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan açıklamada KKTC'ye yönelik çirkin sözlere yer verildi.

Görüşmeyi manşetlerine çeken Rum medyası da "Öfke" ve "Düşmanca eylem" başlıkları kullanıldı.

Tatar TRT Haber'e konuştu: Rumların Türklere karşı zihniyeti değişmedi

KKTC Rum kesiminin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

TRT Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adadaki Rumların Türklere karşı zihniyetinin değişmediğini belirtti.

Tatar, Rumların tüm engellemelerine rağmen KKTC'nin mücadelesinin zaferle sonuçlanacağını vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür eden Tatar, Rumların tavrını çaresizliklerinin göstergesi olarak değerlendirdi ve "Rumların bu çığırtkanlıkları dikkate alınmamalı" dedi.