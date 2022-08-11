South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong Nüfus ve İstatistik Dairesi, 2021 yılı ortası ile 2022 yılı ortası arasında nüfus değişimine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, kent nüfusu, 12 ayda 113 bin 200 azalarak 7 milyon 291 bin 600'e geriledi. Azalmanın 26 bin 500'ü doğumlarla ölümler arasındaki farktan, geri kalanı ise kenti terk edenlerden kaynaklandı. Nüfustaki azalma bugüne dek görülen en büyük düşüş oldu.

Söz konusu dönemde kentte 35 bin 100 doğum ve 61 bin 600 ölüm kaydedildi, 18 bin 300 kişiye yeni oturum izni verilirken yaklaşık 103 bin kişi kenti terk etti.

Kenti terk edenlerin sayısı, önceki 12 aya kıyasla 1,3 kat arttı. Önceki 12 ayda 89 bin 200 kişi, 2019 ile 2020 arasındaki 12 ayda ise 20 bin 900 kişi kentten ayrılmıştı.

Hong Kong'da Haziran 2019'da başlayan ve yıl sonuna kadar devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından Haziran 2020'de çıkarılan Ulusal Güvenlik Yasası ile çok sayıda demokrasi yanlısı muhalif soruşturmaya uğramış ve tutuklanmıştı.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından İngiltere, Kanada ve Avustralya Hong Konglu sığınmacılara vize, oturum izni ve vatandaşlık olanakları sağlamıştı.

Öte yandan, son iki yılda kentte COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının sürmesi ve Omicron varyantının tetiklediği salgınlar nedeniyle yeniden uygulamaya konulan karantina tedbirleri, oturum izni sahibi çok sayıda yabancının kentten ayrılmasına yol açmıştı.