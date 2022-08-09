Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Konya'ya gitti.

Tatar, burada Aliyev ile yaklaşık 40 dakika süren görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi veren Tatar, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söyledi.

Tatar, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini kaydederek, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu da vurguladı.