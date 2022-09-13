Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aliyev, komutanlarla görüştü: Ermenistan'ın provokasyonları önlendi
[Fotograf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı kuvvetlerin komuta kademesiyle Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarına ilişkin toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin iki devlet sınırında gerçekleştirdiği provokasyonların önlendiği, tüm görev ve talimatların yerine getirildiği belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ilgili raporların sunulduğu toplantıda, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin iki devlet sınırında gerçekleştirdiği provokasyonların önlendiği, tüm görev ve talimatların yerine getirildiği belirtildi.
Yaşanan gerilimin sorumluluğunun tamamen Ermenistan'ın siyasi liderliğine ait olduğuna dikkat çekilen toplantıda, sınır boyunca operasyonel durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan İlham Aliyev
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