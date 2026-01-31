Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
Dünya
AA 31.01.2026 21:11

Aliyev ile Pezeşkiyan bölgesel gerilimi görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel gerilimi görüştü.

Aliyev ile Pezeşkiyan bölgesel gerilimi görüştü
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev, bölgedeki gelişmelerden endişe duyduklarını ifade ederek, Azerbaycan'ın gerginliğin azaltılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

İlham Aliyev, söz konusu meselelerin müzakere ve uzlaşı yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

Pezeşkiyan ise Aliyev'in yapıcı tutumu dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, gelecekte atılabilecek ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

İlham Aliyev Mesud Pezeşkiyan İran Azerbaycan
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 37 Filistinli hayatını kaybetti
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
