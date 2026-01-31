Hafif Yağmurlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.01.2026 18:49

İngiltere'de on binler Filistin'e destek verdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan on binlerce Filistin destekçisi, katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırılarını sürdürmesine ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına devam etmesine tepki gösterdi.

İngiltere'de on binler Filistin'e destek verdi
[Fotograf: AA]

Başkentteki Russel Meydanı'nda toplanan onbinlerce kişi, Filistin'e destek için Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'ne yürüdü.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım devam ettiği gerekçesiyle düzenlenen ulusal yürüyüşe katılan eylemciler, İngiliz hükümetinin İsrail'e silah satışlarına devam etmesine ve Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürmesine tepki gösterdi.

İngiltere'de on binler Filistin'e destek verdi

Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan Filistin destekçileri, İngiltere ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Filistin destekçileri, İngiltere hükümeti, kamu kurumları ve şirketlerinden, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine destek vermemesini de talep etti.

Yürüyüşe, İngiliz milletvekilleri Zarah Sultana ve John McDonell ile Gazze'de görev yapan Filistin kökenli İngiliz doktor Ghassan Ebu Sitte'nin yanı sıra çok sayıda isim katılarak destek verdi.

İngiltere'de on binler Filistin'e destek verdi

Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'de ulusal çapta 30'dan fazla yürüyüş düzenlendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’nin son verilerine göre, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu 1450 ihlal gerçekleştirdi, bu ihlallerde 524 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1360 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İran'da 2 ayrı kentte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
Bakan Kacır: TUSAŞ, Kahramanmaraş'taki tesislerinin temellerini atacak
18:33
İstanbul'da midibüs tıra çarptı: 13 yaralı
18:22
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
18:18
BDDK: Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'i düzenlemeden etkilenmiyor
18:01
Türkiye limanlarında Cumhuriyet tarihinin yük elleçleme rekoru kırıldı
17:36
İzmir'de tramvay çarpan liseli kızın ailesi 50 gündür iyi haber bekliyor
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ