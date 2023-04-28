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Dünya
Russian Today 28.04.2023 07:21

Alaska'da iki ABD askeri helikopteri düştü

Pentagon yetkilileri, her birinde iki asker bulunan, iki ABD Ordusu AH-64 Apache helikopterinin eğitim görevinin ardından Alaska'da düştüğünü açıkladı.

Alaska'da iki ABD askeri helikopteri düştü

ABD Ordusu'nun 11. Hava İndirme Tümenine göre, helikopterler perşembe günü Fort Wainwright'taki üslerinin yaklaşık 128 kilometre güneybatısında, Alaska'nın merkezindeki Healy kasabası yakınlarında düştü.

"İlk müdahale ekipleri olay yerinde. Olay soruşturuluyor ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda açıklanacak ” dedi .

Askeri sözcü John Pennell daha sonra uçakta toplam dört kişinin olduğunu ekledi, ancak durumları veya yaralanan olup olmadığı hakkında ayrıntı vermedi.

AH-64 savaş helikopteri tipik olarak bir pilot ve bir nişancı olmak üzere iki kişilik bir mürettebat taşıyor.

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